02.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:18

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 728.202.002 Galatasaray Sportif 289.298.678 Beşiktaş Futbol Yat. 218.966.140 Kardemir (D) 163.283.469 Petkim 143.289.501 Koza Madencilik 135.011.669 ASELSAN 131.492.870 Garanti Bankası 124.930.444 Ereğli Demir Çelik 111.427.124 Şişe Cam 109.843.542 İş Fin.Kir. 105.730.720 Fenerbahçe Futbol 104.011.531 Koç Holding 94.646.243 İhlas Holding 93.481.635 Alarko Holding 90.392.038 Yapı ve Kredi Bank. 86.659.139 Akbank 86.616.034 Tüpraş 85.738.052 Vakıflar Bankası 74.107.863 Sasa Polyester 71.675.814

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)