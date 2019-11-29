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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 661.341.869
Garanti Bankası 232.959.

29.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:22
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 661.341.869
Garanti Bankası 232.959.521
Ereğli Demir Çelik 213.811.000
Kardemir (D) 174.236.888
Şişe Cam 136.018.781
Akbank 120.904.078
ASELSAN 112.584.608
Petkim 103.470.085
İş Fin.Kir. 100.208.886
Tekfen Holding 82.811.541
Beşiktaş Futbol Yat. 82.355.578
Vakıflar Bankası 80.402.716
Halkbank 80.086.483
Pegasus 79.507.671
Eczacıbaşı İlaç 77.559.379
Koza Madencilik 74.027.411
Turkcell 72.840.913
Soda Sanayii 65.460.996
Trakya Cam 55.938.879
Tüpraş 55.707.441
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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