Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 661.341.869
Garanti Bankası 232.959.
29.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:22
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|661.341.869
|Garanti Bankası
|232.959.521
|Ereğli Demir Çelik
|213.811.000
|Kardemir (D)
|174.236.888
|Şişe Cam
|136.018.781
|Akbank
|120.904.078
|ASELSAN
|112.584.608
|Petkim
|103.470.085
|İş Fin.Kir.
|100.208.886
|Tekfen Holding
|82.811.541
|Beşiktaş Futbol Yat.
|82.355.578
|Vakıflar Bankası
|80.402.716
|Halkbank
|80.086.483
|Pegasus
|79.507.671
|Eczacıbaşı İlaç
|77.559.379
|Koza Madencilik
|74.027.411
|Turkcell
|72.840.913
|Soda Sanayii
|65.460.996
|Trakya Cam
|55.938.879
|Tüpraş
|55.707.441
Kaynak: AA