27.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:28

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 650.953.903 Şişe Cam 224.120.921 Garanti Bankası 150.142.042 Kardemir (D) 142.331.696 ASELSAN 141.217.693 Tüpraş 121.563.421 Eczacıbaşı İlaç 118.372.377 Ereğli Demir Çelik 112.944.861 Petkim 104.342.308 Tekfen Holding 98.354.931 Türk Telekom 91.584.983 Koza Madencilik 90.258.660 Vestel 88.579.921 Gersan Elektrik 87.380.267 Pegasus 86.792.971 Alarko Holding 86.318.750 Netaş Telekom. 86.288.423 Vakıflar Bankası 83.363.122 Emlak Konut GMYO 78.306.295 Karsan Otomotiv 64.651.313

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)