Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.196.908.097
Garanti Bankası 347.194.572
Kardemir (D) 346.
25.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:26
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.196.908.097
|Garanti Bankası
|347.194.572
|Kardemir (D)
|346.771.715
|Petkim
|254.359.884
|ASELSAN
|238.374.230
|Ereğli Demir Çelik
|201.163.392
|Tüpraş
|190.246.711
|Vakıflar Bankası
|178.016.865
|Şişe Cam
|159.357.456
|Halkbank
|129.867.496
|ICBC Turkey Bank
|109.163.308
|Akbank
|100.290.141
|Yapı ve Kredi Bank.
|90.732.855
|Emlak Konut GMYO
|88.123.094
|Tekfen Holding
|87.266.682
|Pegasus
|86.861.657
|Beşiktaş Futbol Yat.
|82.224.795
|Koza Madencilik
|79.991.569
|Polisan Holding
|79.103.767
|Koç Holding
|76.573.268
Kaynak: AA