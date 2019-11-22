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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 698.100.828
Petkim 179.886.297
ASELSAN 172.352.

22.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:32
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 698.100.828
Petkim 179.886.297
ASELSAN 172.352.288
Migros Ticaret 161.374.016
Garanti Bankası 157.468.310
Gersan Elektrik 145.567.902
Kardemir (D) 133.240.891
Tüpraş 123.366.141
Ereğli Demir Çelik 98.288.953
Halkbank 94.957.000
Vakıflar Bankası 93.159.026
Şişe Cam 92.605.998
Koza Madencilik 87.556.695
Emlak Konut GMYO 68.872.289
Tekfen Holding 65.738.034
Eczacıbaşı İlaç 59.242.419
Akbank 56.493.811
Pegasus 54.687.347
Türk Telekom 51.972.364
Doğtaş Kelebek Mobilya 50.077.772
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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