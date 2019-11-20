Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 868.457.366
Petkim 413.244.720
ASELSAN 293.359.
20.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 20.11.2019 14:18
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|868.457.366
|Petkim
|413.244.720
|ASELSAN
|293.359.482
|Garanti Bankası
|212.112.725
|Pegasus
|166.339.425
|Akbank
|155.478.178
|Tüpraş
|143.462.033
|Vakıflar Bankası
|140.015.314
|Tekfen Holding
|125.464.846
|Ereğli Demir Çelik
|112.659.582
|Kardemir (D)
|105.005.185
|Koza Madencilik
|101.209.985
|Halkbank
|96.537.167
|Emlak Konut GMYO
|87.619.715
|Şişe Cam
|82.889.132
|Karsan Otomotiv
|74.939.840
|T.S.K.B.
|72.504.374
|ICBC Turkey Bank
|69.260.332
|İş Fin.Kir.
|58.080.421
|İş Bankası (C)
|57.188.888
Kaynak: AA