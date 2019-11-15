Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 593.710.811
Garanti Bankası 241.789.699
Aselsan 173.
15.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 15.11.2019 14:20
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|593.710.811
|Garanti Bankası
|241.789.699
|Aselsan
|173.209.789
|Şişe Cam
|172.233.812
|Koza Madencilik
|148.405.629
|T. Halk Bankası
|145.717.013
|Karsan Otomotiv
|130.045.501
|Pegasus
|121.858.970
|İş Fin.Kir.
|110.327.918
|Ereğli Demir Çelik
|95.812.954
|Kardemir (D)
|91.867.539
|Akbank
|90.854.118
|İpek Doğal Enerji
|87.489.359
|Koza Altın
|71.615.102
|Tekfen Holding
|67.871.835
|Aksa Enerji
|66.717.488
|Petkim
|65.678.129
|Tüpraş
|56.218.980
|İş Bankası (C)
|54.975.552
|Gersan Elektrik
|54.275.686
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA