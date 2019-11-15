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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 593.710.811
Garanti Bankası 241.789.699
Aselsan 173.

15.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 15.11.2019 14:20
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 593.710.811
Garanti Bankası 241.789.699
Aselsan 173.209.789
Şişe Cam 172.233.812
Koza Madencilik 148.405.629
T. Halk Bankası 145.717.013
Karsan Otomotiv 130.045.501
Pegasus 121.858.970
İş Fin.Kir. 110.327.918
Ereğli Demir Çelik 95.812.954
Kardemir (D) 91.867.539
Akbank 90.854.118
İpek Doğal Enerji 87.489.359
Koza Altın 71.615.102
Tekfen Holding 67.871.835
Aksa Enerji 66.717.488
Petkim 65.678.129
Tüpraş 56.218.980
İş Bankası (C) 54.975.552
Gersan Elektrik 54.275.686

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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