15.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 15.11.2019 14:20

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 593.710.811 Garanti Bankası 241.789.699 Aselsan 173.209.789 Şişe Cam 172.233.812 Koza Madencilik 148.405.629 T. Halk Bankası 145.717.013 Karsan Otomotiv 130.045.501 Pegasus 121.858.970 İş Fin.Kir. 110.327.918 Ereğli Demir Çelik 95.812.954 Kardemir (D) 91.867.539 Akbank 90.854.118 İpek Doğal Enerji 87.489.359 Koza Altın 71.615.102 Tekfen Holding 67.871.835 Aksa Enerji 66.717.488 Petkim 65.678.129 Tüpraş 56.218.980 İş Bankası (C) 54.975.552 Gersan Elektrik 54.275.686

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA