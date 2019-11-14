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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.677.843.797
Aselsan 317.920.699
Pegasus 307.215.

14.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:26
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.677.843.797
Aselsan 317.920.699
Pegasus 307.215.327
Garanti Bankası 257.694.785
T. Halk Bankası 222.922.103
Kardemir (D) 192.925.971
Petkim 189.617.833
Akbank 174.160.211
İş Fin.Kir. 160.932.979
Koza Madencilik 129.699.605
Türk Telekom 128.709.652
Alarko Holding 117.106.674
Tüpraş 111.491.315
Tekfen Holding 95.330.334
Vakıflar Bankası 92.627.421
Ereğli Demir Çelik 79.941.464
Şişe Cam 77.489.015
Koç Holding 76.315.409
İş Bankası (C) 71.606.249
Sasa Polyester 71.505.871
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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