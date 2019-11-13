Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 774.343.410
Pegasus 343.699.884
Kardemir (D) 241.278.
13.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:22
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|774.343.410
|Pegasus
|343.699.884
|Kardemir (D)
|241.278.911
|Garanti Bankası
|213.433.761
|Aselsan
|169.713.699
|Akbank
|160.090.111
|Koza Madencilik
|147.919.630
|Alarko Holding
|123.233.847
|Fenerbahçe Futbol
|114.988.327
|T. Halk Bankası
|112.122.088
|Ereğli Demir Çelik
|103.377.594
|Petkim
|102.003.651
|Koza Altın
|100.514.684
|Şişe Cam
|100.318.247
|İş Fin.Kir.
|93.577.230
|ICBC Turkey Bank
|86.852.211
|İpek Doğal Enerji
|83.211.140
|Tekfen Holding
|82.663.993
|Türk Telekom
|81.392.917
|Yapı ve Kredi Bank.
|69.551.096
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA