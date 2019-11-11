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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 651.837.357
Petkim 235.648.645
Koza Madencilik 212.

11.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:08
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 651.837.357
Petkim 235.648.645
Koza Madencilik 212.533.547
Aselsan 187.853.555
T. Halk Bankası 161.498.710
Bim Mağazalar 134.560.572
İpek Doğal Enerji 124.080.911
Koza Altın 116.171.642
Garanti Bankası 115.462.096
Ereğli Demir Çelik 104.081.045
Akbank 103.376.555
Kardemir (D) 99.795.031
Fenerbahçe Futbol 88.770.648
Pegasus 78.077.450
Türk Telekom 75.880.284
Doğuş Otomotiv 72.909.708
Trakya Cam 68.079.352
Tüpraş 66.837.616
ICBC Turkey Bank 56.202.320
Tekfen Holding 50.805.926
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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