Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 958.830.916
ICBC Turkey Bank 299.446.879
Aselsan 281.
08.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:22
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|958.830.916
|ICBC Turkey Bank
|299.446.879
|Aselsan
|281.995.666
|Petkim
|189.715.047
|Garanti Bankası
|186.307.427
|Kardemir (D)
|145.427.214
|Akbank
|134.033.359
|Ereğli Demir Çelik
|127.056.729
|Tüpraş
|112.569.265
|İş Fin.Kir.
|101.697.781
|Alarko Holding
|95.051.265
|Koza Madencilik
|91.490.693
|Şişe Cam
|86.795.028
|Pegasus
|82.701.507
|Türk Telekom
|81.176.350
|Beşiktaş Futbol Yat.
|78.502.901
|Sabancı Holding
|75.949.218
|T. Halk Bankası
|69.913.953
|Güneş Sigorta
|67.031.838
|İpek Doğal Enerji
|58.651.047
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA