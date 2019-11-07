Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.090.345.594
Petkim 319.215.808
Garanti Bankası 261.
07.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:24
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.090.345.594
|Petkim
|319.215.808
|Garanti Bankası
|261.117.721
|Kardemir (D)
|177.050.283
|Aselsan
|153.187.431
|Beşiktaş Futbol Yat.
|120.934.099
|Türk Telekom
|110.880.379
|Ereğli Demir Çelik
|100.240.767
|Akbank
|100.073.647
|Odaş Elektrik
|97.286.653
|Pegasus
|88.767.448
|İş Bankası (C)
|88.453.223
|İpek Doğal Enerji
|85.666.792
|Tekfen Holding
|83.408.126
|Koza Madencilik
|82.571.904
|Sabancı Holding
|80.634.248
|Vestel
|79.588.310
|Tüpraş
|76.552.735
|T. Halk Bankası
|73.949.267
|İş Fin.Kir.
|70.558.321
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA