07.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:24

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.090.345.594 Petkim 319.215.808 Garanti Bankası 261.117.721 Kardemir (D) 177.050.283 Aselsan 153.187.431 Beşiktaş Futbol Yat. 120.934.099 Türk Telekom 110.880.379 Ereğli Demir Çelik 100.240.767 Akbank 100.073.647 Odaş Elektrik 97.286.653 Pegasus 88.767.448 İş Bankası (C) 88.453.223 İpek Doğal Enerji 85.666.792 Tekfen Holding 83.408.126 Koza Madencilik 82.571.904 Sabancı Holding 80.634.248 Vestel 79.588.310 Tüpraş 76.552.735 T. Halk Bankası 73.949.267 İş Fin.Kir. 70.558.321

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA