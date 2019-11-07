Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.090.345.594
Petkim 319.215.808
Garanti Bankası 261.

07.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:24
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.090.345.594
Petkim 319.215.808
Garanti Bankası 261.117.721
Kardemir (D) 177.050.283
Aselsan 153.187.431
Beşiktaş Futbol Yat. 120.934.099
Türk Telekom 110.880.379
Ereğli Demir Çelik 100.240.767
Akbank 100.073.647
Odaş Elektrik 97.286.653
Pegasus 88.767.448
İş Bankası (C) 88.453.223
İpek Doğal Enerji 85.666.792
Tekfen Holding 83.408.126
Koza Madencilik 82.571.904
Sabancı Holding 80.634.248
Vestel 79.588.310
Tüpraş 76.552.735
T. Halk Bankası 73.949.267
İş Fin.Kir. 70.558.321

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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