Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 488.230.926
Kardemir (D) 241.602.472
Ereğli Demir Çelik 188.
05.11.2019 14:20
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|488.230.926
|Kardemir (D)
|241.602.472
|Ereğli Demir Çelik
|188.827.910
|Garanti Bankası
|167.744.024
|Petkim
|158.282.704
|Fenerbahçe Futbol
|148.775.743
|Beşiktaş Futbol Yat.
|136.081.372
|ASELSAN
|126.474.664
|Akbank
|118.127.931
|Sasa Polyester
|108.665.186
|Pegasus
|106.591.794
|Galatasaray Sportif
|92.401.014
|İş Finansal Kiralama
|88.755.922
|Halkbank
|83.450.978
|Tüpraş
|66.813.444
|Turkcell
|65.942.335
|Tekfen Holding
|62.129.521
|Koza Madencilik
|58.950.077
|Coca Cola İçecek
|52.426.618
|Türk Telekom
|50.434.644
Kaynak: AA