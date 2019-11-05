05.11.2019 14:20

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 488.230.926 Kardemir (D) 241.602.472 Ereğli Demir Çelik 188.827.910 Garanti Bankası 167.744.024 Petkim 158.282.704 Fenerbahçe Futbol 148.775.743 Beşiktaş Futbol Yat. 136.081.372 ASELSAN 126.474.664 Akbank 118.127.931 Sasa Polyester 108.665.186 Pegasus 106.591.794 Galatasaray Sportif 92.401.014 İş Finansal Kiralama 88.755.922 Halkbank 83.450.978 Tüpraş 66.813.444 Turkcell 65.942.335 Tekfen Holding 62.129.521 Koza Madencilik 58.950.077 Coca Cola İçecek 52.426.618 Türk Telekom 50.434.644

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)