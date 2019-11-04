Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 511.430.023
Garanti Bankası 207.202.834
ASELSAN 191.498.
04.11.2019 14:18
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|511.430.023
|Garanti Bankası
|207.202.834
|ASELSAN
|191.498.554
|Fenerbahçe Futbol
|171.958.496
|Sasa Polyester
|170.817.287
|Kardemir (D)
|168.629.538
|Ereğli Demir Çelik
|155.453.509
|Türk Telekom
|142.350.311
|Petkim
|142.288.154
|Akbank
|141.703.755
|Koza Madencilik
|119.521.950
|İş Finansal Kiralama
|106.275.695
|İpek Doğal Enerji
|89.060.238
|Pegasus
|79.764.800
|Metro Holding
|65.852.256
|Halkbank
|62.173.082
|Tüpraş
|56.184.753
|Sabancı Holding
|53.665.558
|Vakıflar Bankası
|49.506.579
|İş Bankası (C)
|48.643.622
Kaynak: AA