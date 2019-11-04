Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 511.430.023
Garanti Bankası 207.202.834
ASELSAN 191.498.

04.11.2019 14:18
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 511.430.023
Garanti Bankası 207.202.834
ASELSAN 191.498.554
Fenerbahçe Futbol 171.958.496
Sasa Polyester 170.817.287
Kardemir (D) 168.629.538
Ereğli Demir Çelik 155.453.509
Türk Telekom 142.350.311
Petkim 142.288.154
Akbank 141.703.755
Koza Madencilik 119.521.950
İş Finansal Kiralama 106.275.695
İpek Doğal Enerji 89.060.238
Pegasus 79.764.800
Metro Holding 65.852.256
Halkbank 62.173.082
Tüpraş 56.184.753
Sabancı Holding 53.665.558
Vakıflar Bankası 49.506.579
İş Bankası (C) 48.643.622
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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