01.11.2019 14:24

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 341.609.297 Fenerbahçe Futbol 186.786.760 Ereğli Demir Çelik 183.055.478 Garanti Bankası 137.123.587 Türk Telekom 136.716.338 İş Finansal Kiralama 132.679.054 Koza Madencilik 113.421.495 İpek Doğal Enerji 86.211.496 Akbank 80.762.317 Aselsan 79.170.036 Tüpraş 77.221.204 Pegasus 71.532.951 Petkim 62.191.120 Koza Altın 55.792.183 Kardemir (D) 54.451.229 Halkbank 49.723.600 İhlas Holding 48.771.835 Bera Holding 45.298.096 Vakıflar Bankası 40.639.538 Sasa Polyester 38.976.826

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)