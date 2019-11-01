Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 341.609.297
Fenerbahçe Futbol 186.786.
01.11.2019 14:24
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|341.609.297
|Fenerbahçe Futbol
|186.786.760
|Ereğli Demir Çelik
|183.055.478
|Garanti Bankası
|137.123.587
|Türk Telekom
|136.716.338
|İş Finansal Kiralama
|132.679.054
|Koza Madencilik
|113.421.495
|İpek Doğal Enerji
|86.211.496
|Akbank
|80.762.317
|Aselsan
|79.170.036
|Tüpraş
|77.221.204
|Pegasus
|71.532.951
|Petkim
|62.191.120
|Koza Altın
|55.792.183
|Kardemir (D)
|54.451.229
|Halkbank
|49.723.600
|İhlas Holding
|48.771.835
|Bera Holding
|45.298.096
|Vakıflar Bankası
|40.639.538
|Sasa Polyester
|38.976.826
Kaynak: AA