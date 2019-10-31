Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 331.091.334
Fenerbahçe Futbol 190.939.983
Akbank 155.356.
31.10.2019 14:20
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|331.091.334
|Fenerbahçe Futbol
|190.939.983
|Akbank
|155.356.881
|Ereğli Demir Çelik
|137.217.284
|Garanti Bankası
|132.357.572
|İş Finansal Kiralama
|100.744.623
|ASELSAN
|100.625.192
|Koza Madencilik
|87.955.968
|Doğuş Otomotiv
|77.619.861
|İpek Doğal Enerji
|70.164.055
|Sasa Polyester
|61.116.489
|Pegasus
|59.790.209
|Tekfen Holding
|58.260.224
|Bera Holding
|57.270.189
|Kardemir (D)
|49.784.403
|Petkim
|48.348.321
|Koza Altın
|46.674.863
|Sabancı Holding
|45.544.204
|Turkcell
|43.133.235
|Tüpraş
|38.159.194
Kaynak: AA