Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 331.091.334
Fenerbahçe Futbol 190.939.983
Akbank 155.356.

31.10.2019 14:20
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 331.091.334
Fenerbahçe Futbol 190.939.983
Akbank 155.356.881
Ereğli Demir Çelik 137.217.284
Garanti Bankası 132.357.572
İş Finansal Kiralama 100.744.623
ASELSAN 100.625.192
Koza Madencilik 87.955.968
Doğuş Otomotiv 77.619.861
İpek Doğal Enerji 70.164.055
Sasa Polyester 61.116.489
Pegasus 59.790.209
Tekfen Holding 58.260.224
Bera Holding 57.270.189
Kardemir (D) 49.784.403
Petkim 48.348.321
Koza Altın 46.674.863
Sabancı Holding 45.544.204
Turkcell 43.133.235
Tüpraş 38.159.194
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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