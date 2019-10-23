Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 777.822.575
Garanti Bankası 266.911.467
Akbank 239.318.

23.10.2019 14:24
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 777.822.575
Garanti Bankası 266.911.467
Akbank 239.318.698
Doğuş Otomotiv 198.416.743
Kardemir (D) 196.030.074
ASELSAN 172.784.768
İş Fin.Kir. 151.526.012
Pegasus 132.843.572
Koza Madencilik 127.406.177
Ereğli Demir Çelik 111.541.208
Tüpraş 110.503.330
Halkbank 84.580.231
Petkim 72.463.197
Emlak Konut GMYO 71.477.713
ICBC Turkey Bank 70.321.834
İpek Doğal Enerji 66.715.707
Vakıflar Bankası 63.778.555
Sasa Polyester 58.783.091
İş Bankası (C) 56.425.423
İhlas Gayrimenkul 52.114.566
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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