22.10.2019 14:22

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 553.748.162 Garanti Bankası 296.462.297 Akbank 223.319.869 Koza Madencilik 171.078.142 İş Finansal Kiralama 147.415.314 ASELSAN 132.203.432 Tüpraş 126.509.148 Pegasus 117.487.051 Doğuş Otomotiv 114.251.953 Petkim 100.600.161 Ereğli Demir Çelik 89.053.727 İpek Doğal Enerji 76.893.447 Alarko Holding 75.528.864 Türk Telekom 60.054.954 Trakya Cam 58.122.037 Sabancı Holding 51.498.466 İş Bankası (C) 46.819.284 Afyon Çimento 46.180.447 Kardemir (D) 44.885.050 Halkbank 44.507.742

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)