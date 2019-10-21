Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 587.625.506
İş Finansal Kiralama 194.779.
21.10.2019 14:24
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|587.625.506
|İş Finansal Kiralama
|194.779.644
|Garanti Bankası
|163.722.971
|Akbank
|129.394.414
|Kardemir (D)
|122.492.725
|Pegasus
|116.563.966
|ASELSAN
|101.970.355
|Tüpraş
|85.683.812
|Koza Madencilik
|73.985.454
|Ereğli Demir Çelik
|73.592.390
|Emlak Konut GMYO
|70.306.377
|Petkim
|65.642.227
|Halkbank
|61.163.431
|Türk Telekom
|55.611.664
|Trakya Cam
|46.148.509
|Sabancı Holding
|45.476.681
|Tukaş
|37.309.450
|Alarko Holding
|35.101.984
|Vakıflar Bankası
|34.559.627
|Fenerbahçe Futbol
|33.656.658
Kaynak: AA