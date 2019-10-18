Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 567.164.582
ASELSAN 247.811.671
Tüpraş 245.364.

18.10.2019 14:22
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 567.164.582
ASELSAN 247.811.671
Tüpraş 245.364.091
Garanti Bankası 182.603.683
Ereğli Demir Çelik 149.641.291
Pegasus 119.558.121
Petkim 117.828.911
Koza Madencilik 111.855.961
Kardemir (D) 102.853.169
Emlak Konut GMYO 93.029.379
Akbank 75.180.284
Türk Telekom 75.162.902
Turkcell 72.813.773
Vakıflar Bankası 68.163.784
Sabancı Holding 66.462.794
Halkbank 58.253.402
Bim Mağazalar 50.670.805
İş Fin.Kir. 49.837.377
Alarko Holding 49.249.628
Koç Holding 48.170.302
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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