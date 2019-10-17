Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 391.615.698
ASELSAN 128.415.603
Doğuş Otomotiv 97.757.

17.10.2019 14:21
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 391.615.698
ASELSAN 128.415.603
Doğuş Otomotiv 97.757.801
Tüpraş 84.871.361
Petkim 77.969.360
Koza Madencilik 74.280.992
Pegasus 71.168.834
ICBC Turkey Bank 67.841.692
Fenerbahçe Futbol 67.311.781
Ereğli Demir Çelik 57.879.504
Bim Mağazalar 52.983.292
Odaş Elektrik 44.174.510
Turkcell 42.828.722
Garanti Bankası 38.313.223
İpek Doğal Enerji 33.809.105
Şişe Cam 33.136.495
Tekfen Holding 32.967.770
Sabancı Holding 32.299.564
Akbank 31.189.629
İş Fin.Kir. 29.242.592
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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