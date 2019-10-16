Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 602.772.346
Garanti Bankası 209.374.938
ASELSAN 167.876.
16.10.2019 14:22
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|602.772.346
|Garanti Bankası
|209.374.938
|ASELSAN
|167.876.291
|Koza Madencilik
|130.548.882
|Petkim
|108.285.544
|Tüpraş
|105.524.617
|Halkbank
|100.902.805
|Akbank
|96.015.475
|Emlak Konut GMYO
|79.091.230
|İpek Doğal Enerji
|61.008.411
|Ereğli Demir Çelik
|53.410.433
|Kardemir (D)
|50.933.750
|Pegasus
|50.165.888
|Vakıflar Bankası
|49.717.254
|Koza Altın
|48.555.527
|Bim Mağazalar
|47.495.325
|Turkcell
|45.997.260
|Trakya Cam
|41.384.413
|Sabancı Holding
|41.173.154
|Soda Sanayii
|39.741.347
Kaynak: AA