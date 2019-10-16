Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 602.772.346
Garanti Bankası 209.374.938
ASELSAN 167.876.

16.10.2019 14:22
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 602.772.346
Garanti Bankası 209.374.938
ASELSAN 167.876.291
Koza Madencilik 130.548.882
Petkim 108.285.544
Tüpraş 105.524.617
Halkbank 100.902.805
Akbank 96.015.475
Emlak Konut GMYO 79.091.230
İpek Doğal Enerji 61.008.411
Ereğli Demir Çelik 53.410.433
Kardemir (D) 50.933.750
Pegasus 50.165.888
Vakıflar Bankası 49.717.254
Koza Altın 48.555.527
Bim Mağazalar 47.495.325
Turkcell 45.997.260
Trakya Cam 41.384.413
Sabancı Holding 41.173.154
Soda Sanayii 39.741.347
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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