15.10.2019 14:18

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 576.360.894 Türk Hava Yolları 449.820.398 Akbank 285.149.121 Tüpraş 170.755.594 Vakıflar Bankası 164.871.762 Halkbank 157.478.564 ASELSAN 133.237.062 İş Bankası (C) 109.995.179 Pegasus 102.673.286 Kardemir (D) 92.244.544 Ereğli Demir Çelik 83.921.257 Yapı ve Kredi Bank. 83.207.563 Koza Madencilik 81.541.200 Emlak Konut GMYO 69.493.250 Doğuş Otomotiv 58.663.715 İpek Doğal Enerji 58.412.217 Türk Telekom 55.519.426 Petkim 50.480.659 Trakya Cam 48.475.062 Turkcell 41.789.300

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)