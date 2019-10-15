Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 576.360.894
Türk Hava Yolları 449.820.398
Akbank 285.149.

15.10.2019 14:18
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 576.360.894
Türk Hava Yolları 449.820.398
Akbank 285.149.121
Tüpraş 170.755.594
Vakıflar Bankası 164.871.762
Halkbank 157.478.564
ASELSAN 133.237.062
İş Bankası (C) 109.995.179
Pegasus 102.673.286
Kardemir (D) 92.244.544
Ereğli Demir Çelik 83.921.257
Yapı ve Kredi Bank. 83.207.563
Koza Madencilik 81.541.200
Emlak Konut GMYO 69.493.250
Doğuş Otomotiv 58.663.715
İpek Doğal Enerji 58.412.217
Türk Telekom 55.519.426
Petkim 50.480.659
Trakya Cam 48.475.062
Turkcell 41.789.300
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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