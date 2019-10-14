Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 618.683.658
Türk Hava Yolları 615.126.400
Akbank 274.438.

14.10.2019 14:18
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 618.683.658
Türk Hava Yolları 615.126.400
Akbank 274.438.459
Vakıflar Bankası 251.563.595
Tüpraş 177.769.599
Halkbank 148.955.319
ASELSAN 148.654.948
Ereğli Demir Çelik 143.468.382
Kardemir (D) 137.786.833
Yapı ve Kredi Bank. 121.334.901
Koza Madencilik 119.084.756
İş Fin.Kir. 116.977.634
İpek Doğal Enerji 94.602.538
İş Bankası (C) 94.157.140
Petkim 76.326.430
Turkcell 64.154.285
Emlak Konut GMYO 63.231.372
Soda Sanayii 62.452.499
Pegasus 54.813.234
Trakya Cam 48.311.251
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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