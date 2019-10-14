Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 618.683.658
Türk Hava Yolları 615.126.400
Akbank 274.438.
14.10.2019 14:18
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|618.683.658
|Türk Hava Yolları
|615.126.400
|Akbank
|274.438.459
|Vakıflar Bankası
|251.563.595
|Tüpraş
|177.769.599
|Halkbank
|148.955.319
|ASELSAN
|148.654.948
|Ereğli Demir Çelik
|143.468.382
|Kardemir (D)
|137.786.833
|Yapı ve Kredi Bank.
|121.334.901
|Koza Madencilik
|119.084.756
|İş Fin.Kir.
|116.977.634
|İpek Doğal Enerji
|94.602.538
|İş Bankası (C)
|94.157.140
|Petkim
|76.326.430
|Turkcell
|64.154.285
|Emlak Konut GMYO
|63.231.372
|Soda Sanayii
|62.452.499
|Pegasus
|54.813.234
|Trakya Cam
|48.311.251
Kaynak: AA