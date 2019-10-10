10.10.2019 14:18

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 696.668.362 Türk Hava Yolları 555.246.260 Akbank 279.042.079 Tüpraş 213.636.371 Halkbank 184.421.767 Vakıflar Bankası 164.576.105 İş Bankası (C) 146.954.562 ASELSAN 145.720.292 İş Fin.Kir. 135.583.693 Kardemir (D) 122.961.255 Koza Madencilik 89.322.232 İpek Doğal Enerji 87.960.980 Ereğli Demir Çelik 87.339.248 Tukaş 79.671.908 Pegasus 78.839.994 Türk Telekom 74.513.689 Emlak Konut GMYO 74.077.197 Yapı ve Kredi Bank. 72.074.582 Petkim 64.628.009 Fenerbahçe Futbol 62.857.206

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)