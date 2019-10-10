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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 696.668.362
Türk Hava Yolları 555.246.260
Akbank 279.042.

10.10.2019 14:18
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 696.668.362
Türk Hava Yolları 555.246.260
Akbank 279.042.079
Tüpraş 213.636.371
Halkbank 184.421.767
Vakıflar Bankası 164.576.105
İş Bankası (C) 146.954.562
ASELSAN 145.720.292
İş Fin.Kir. 135.583.693
Kardemir (D) 122.961.255
Koza Madencilik 89.322.232
İpek Doğal Enerji 87.960.980
Ereğli Demir Çelik 87.339.248
Tukaş 79.671.908
Pegasus 78.839.994
Türk Telekom 74.513.689
Emlak Konut GMYO 74.077.197
Yapı ve Kredi Bank. 72.074.582
Petkim 64.628.009
Fenerbahçe Futbol 62.857.206
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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