Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 615.244.547
Türk Hava Yolları 613.141.
09.10.2019 14:26
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|615.244.547
|Türk Hava Yolları
|613.141.682
|İş Finansal Kiralama
|444.365.509
|Akbank
|252.878.197
|Halkbank
|241.749.493
|Tüpraş
|176.742.503
|Vakıflar Bankası
|166.387.566
|Yapı ve Kredi Bank.
|152.252.287
|Koza Madencilik
|144.760.761
|İpek Doğal Enerji
|130.883.602
|İş Bankası (C)
|119.954.179
|Petkim
|116.269.140
|ASELSAN
|115.061.043
|Pegasus
|98.775.076
|Türk Telekom
|70.448.921
|ICBC Turkey Bank
|69.879.199
|Koza Altın
|64.342.775
|Koç Holding
|59.715.409
|İttifak Holding
|58.930.314
|Doğuş Otomotiv
|57.526.983
Kaynak: AA