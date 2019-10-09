09.10.2019 14:26

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 615.244.547 Türk Hava Yolları 613.141.682 İş Finansal Kiralama 444.365.509 Akbank 252.878.197 Halkbank 241.749.493 Tüpraş 176.742.503 Vakıflar Bankası 166.387.566 Yapı ve Kredi Bank. 152.252.287 Koza Madencilik 144.760.761 İpek Doğal Enerji 130.883.602 İş Bankası (C) 119.954.179 Petkim 116.269.140 ASELSAN 115.061.043 Pegasus 98.775.076 Türk Telekom 70.448.921 ICBC Turkey Bank 69.879.199 Koza Altın 64.342.775 Koç Holding 59.715.409 İttifak Holding 58.930.314 Doğuş Otomotiv 57.526.983

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)