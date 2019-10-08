Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.342.055.279
Garanti Bankası 683.423.860
Akbank 317.011.
08.10.2019 14:32
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.342.055.279
|Garanti Bankası
|683.423.860
|Akbank
|317.011.680
|Halkbank
|264.364.452
|Kardemir (D)
|211.699.384
|Petkim
|191.267.656
|Vakıflar Bankası
|185.307.387
|ASELSAN
|178.355.730
|İş Bankası (C)
|161.217.816
|Koza Madencilik
|138.622.440
|Pegasus
|111.288.760
|Yapı ve Kredi Bank.
|105.139.977
|Tüpraş
|93.479.237
|İpek Doğal Enerji
|88.399.461
|Tekfen Holding
|80.209.262
|Anadolu Efes
|79.507.597
|Koç Holding
|79.235.225
|ICBC Turkey Bank
|78.002.409
|Turkcell
|77.167.478
|Trakya Cam
|72.159.153
Kaynak: AA