Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.403.989.058
Garanti Bankası 828.570.608
Halkbank 444.557.

07.10.2019 14:22
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.403.989.058
Garanti Bankası 828.570.608
Halkbank 444.557.055
Akbank 241.219.088
Kardemir (D) 218.951.565
ASELSAN 210.275.777
ICBC Turkey Bank 189.054.132
Petkim 182.062.641
İş Bankası (C) 178.651.382
Vakıflar Bankası 139.809.984
Tüpraş 105.848.453
Koza Madencilik 97.970.594
Türk Telekom 96.725.011
Sabancı Holding 96.660.110
Pegasus 89.262.726
Ereğli Demir Çelik 87.668.378
Yapı ve Kredi Bank. 87.373.597
Emlak Konut GMYO 84.115.350
İpek Doğal Enerji 77.903.668
Koza Altın 58.461.571
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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