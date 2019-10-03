Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 649.226.
03.10.2019 13:24
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|649.226.980
|Garanti Bankası
|427.168.527
|Halkbank
|225.252.018
|Akbank
|175.493.039
|ASELSAN
|156.637.948
|Vakıflar Bankası
|141.391.530
|Tümosan Motor ve Traktör
|117.957.506
|Petkim
|116.393.166
|Tüpraş
|88.063.056
|İş Bankası (C)
|85.269.275
|Kardemir (D)
|81.708.952
|Doğuş Otomotiv
|79.845.543
|Koza Madencilik
|70.491.987
|Netaş Telekom.
|68.228.651
|Yapı ve Kredi Bank.
|67.608.160
|Sabancı Holding
|64.172.079
|İpek Doğal Enerji
|54.994.544
|Pegasus
|53.705.139
|Türk Telekom
|52.606.281
|Ereğli Demir Çelik
|50.670.041
Kaynak: AA