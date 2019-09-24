Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 512.818.

24.09.2019 13:25
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 512.818.984
Garanti Bankası 354.933.144
ASELSAN 241.938.665
Halkbank 148.619.060
Akbank 130.181.582
Koza Madencilik 121.295.356
Türk Telekom 120.849.020
Ereğli Demir Çelik 120.739.594
Adese Alışveriş Ticaret 115.793.834
İş Bankası (C) 109.692.726
Kardemir (D) 108.515.148
Tüpraş 103.365.167
Petkim 101.465.496
Vakıflar Bankası 91.991.982
Yapı ve Kredi Bank. 91.925.874
Emlak Konut GMYO 85.868.859
İpek Doğal Enerji 69.646.689
Tekfen Holding 65.194.645
Pegasus 57.544.059
Çemaş Döküm 48.746.960
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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