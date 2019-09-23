23.09.2019 13:28

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 332.552.586 Garanti Bankası 327.534.398 Petkim 150.326.335 Türk Telekom 144.069.110 Akbank 133.348.611 T. Halk Bankası 132.881.845 Aselsan 115.386.898 Koza Madencilik 111.910.749 Kardemir (D) 104.335.362 İş Bankası (C) 97.878.697 İpek Doğal Enerji 93.393.982 Ereğli Demir Çelik 91.679.734 Vakıflar Bankası 91.393.495 Pegasus 80.581.929 Tüpraş 76.298.569 Fenerbahçe Futbol 70.150.101 Yapı ve Kredi Bank. 67.658.507 Soda Sanayii 58.739.845 Sasa Polyester 55.516.893 Emlak Konut GMYO 50.926.574

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA