Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 904.898.209
ASELSAN 330.

10.09.2019 13:30
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 904.898.209
ASELSAN 330.349.019
Garanti Bankası 315.085.207
Halkbank 209.222.649
Akbank 120.680.715
Pegasus 119.257.033
Kardemir (D) 93.224.610
Vakıflar Bankası 90.804.899
Tüpraş 87.119.508
Yapı ve Kredi Bank. 86.891.303
Emlak Konut GMYO 83.603.755
İş Bankası (C) 83.257.253
Petkim 82.330.646
Koza Madencilik 81.945.744
Ereğli Demir Çelik 80.877.629
Galatasaray Sportif 78.134.539
Beşiktaş Futbol Yat. 62.618.506
Bim Mağazalar 42.042.990
Vestel 41.629.622
Türk Telekom 34.264.815
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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