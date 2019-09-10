10.09.2019 13:30

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 904.898.209 ASELSAN 330.349.019 Garanti Bankası 315.085.207 Halkbank 209.222.649 Akbank 120.680.715 Pegasus 119.257.033 Kardemir (D) 93.224.610 Vakıflar Bankası 90.804.899 Tüpraş 87.119.508 Yapı ve Kredi Bank. 86.891.303 Emlak Konut GMYO 83.603.755 İş Bankası (C) 83.257.253 Petkim 82.330.646 Koza Madencilik 81.945.744 Ereğli Demir Çelik 80.877.629 Galatasaray Sportif 78.134.539 Beşiktaş Futbol Yat. 62.618.506 Bim Mağazalar 42.042.990 Vestel 41.629.622 Türk Telekom 34.264.815

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)