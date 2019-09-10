Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 904.898.209
ASELSAN 330.
10.09.2019 13:30
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|904.898.209
|ASELSAN
|330.349.019
|Garanti Bankası
|315.085.207
|Halkbank
|209.222.649
|Akbank
|120.680.715
|Pegasus
|119.257.033
|Kardemir (D)
|93.224.610
|Vakıflar Bankası
|90.804.899
|Tüpraş
|87.119.508
|Yapı ve Kredi Bank.
|86.891.303
|Emlak Konut GMYO
|83.603.755
|İş Bankası (C)
|83.257.253
|Petkim
|82.330.646
|Koza Madencilik
|81.945.744
|Ereğli Demir Çelik
|80.877.629
|Galatasaray Sportif
|78.134.539
|Beşiktaş Futbol Yat.
|62.618.506
|Bim Mağazalar
|42.042.990
|Vestel
|41.629.622
|Türk Telekom
|34.264.815
Kaynak: AA