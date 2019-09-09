Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 432.541.
09.09.2019 13:30
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|432.541.746
|Garanti Bankası
|406.444.502
|ASELSAN
|223.659.621
|Halkbank
|192.849.552
|Pegasus
|192.471.054
|Akbank
|125.548.014
|Vakıflar Bankası
|120.130.982
|Ereğli Demir Çelik
|100.816.670
|Yapı ve Kredi Bank.
|92.147.609
|Petkim
|84.530.157
|İş Bankası (C)
|81.959.676
|Koza Madencilik
|78.952.224
|Kardemir (D)
|75.426.460
|İş Fin.Kir.
|66.314.666
|Tüpraş
|65.607.229
|İpek Doğal Enerji
|32.847.904
|Türk Telekom
|31.979.700
|Fenerbahçe Futbol
|31.089.333
|Vestel
|29.684.002
|Emlak Konut GMYO
|29.515.829
Kaynak: AA