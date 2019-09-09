09.09.2019 13:30

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 432.541.746 Garanti Bankası 406.444.502 ASELSAN 223.659.621 Halkbank 192.849.552 Pegasus 192.471.054 Akbank 125.548.014 Vakıflar Bankası 120.130.982 Ereğli Demir Çelik 100.816.670 Yapı ve Kredi Bank. 92.147.609 Petkim 84.530.157 İş Bankası (C) 81.959.676 Koza Madencilik 78.952.224 Kardemir (D) 75.426.460 İş Fin.Kir. 66.314.666 Tüpraş 65.607.229 İpek Doğal Enerji 32.847.904 Türk Telekom 31.979.700 Fenerbahçe Futbol 31.089.333 Vestel 29.684.002 Emlak Konut GMYO 29.515.829

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)