Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 372.882.
29.08.2019 13:26
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|372.882.772
|Garanti Bankası
|344.793.137
|ASELSAN
|202.929.012
|Yapı ve Kredi Bank.
|182.036.746
|Pegasus
|132.283.193
|Halkbank
|129.168.889
|Akbank
|118.225.508
|Tüpraş
|92.162.250
|Vakıflar Bankası
|89.718.254
|Kardemir (D)
|60.960.359
|İş Bankası (C)
|60.698.013
|Petkim
|58.019.770
|Koza Madencilik
|56.672.709
|Fenerbahçe Futbol
|51.581.221
|Turkcell
|50.429.899
|Adese Alışveriş Ticaret
|46.205.203
|Emlak Konut GMYO
|45.573.773
|Ereğli Demir Çelik
|43.763.377
|İpek Doğal Enerji
|41.201.629
|Koza Altın
|31.761.934
Kaynak: AA