28.08.2019 13:34

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 451.610.940 Garanti Bankası 416.046.438 Yapı ve Kredi Bank. 199.684.729 Akbank 123.706.057 ASELSAN 120.444.828 Turkcell 119.164.019 Adese Alışveriş Ticaret 117.106.884 Pegasus 116.228.307 Tüpraş 105.864.035 Halkbank 88.024.521 Koza Madencilik 86.700.922 Petkim 83.890.591 Koza Altın 74.352.603 İş Bankası (C) 71.268.970 Türk Telekom 68.130.730 Ereğli Demir Çelik 67.163.926 Kardemir (D) 61.947.904 Bim Mağazalar 60.369.188 Vakıflar Bankası 59.431.860 İpek Doğal Enerji 46.864.702

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)