Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 685.055.
27.08.2019 13:24
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|685.055.418
|Garanti Bankası
|436.385.568
|Petkim
|204.273.472
|Koza Madencilik
|107.648.594
|ASELSAN
|104.754.933
|Akbank
|101.194.273
|İş Bankası (C)
|100.388.692
|Halkbank
|97.121.879
|Pegasus
|92.112.248
|Tüpraş
|84.976.131
|Vakıflar Bankası
|83.347.577
|Ereğli Demir Çelik
|81.234.290
|Turkcell
|62.128.422
|İpek Doğal Enerji
|54.065.900
|Kardemir (D)
|52.599.409
|Fenerbahçe Futbol
|43.015.322
|Türk Telekom
|42.441.493
|Emlak Konut GMYO
|40.577.104
|Koza Altın
|40.319.982
|Bim Mağazalar
|36.694.293
Kaynak: AA