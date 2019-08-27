Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 685.055.

27.08.2019 13:24
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 685.055.418
Garanti Bankası 436.385.568
Petkim 204.273.472
Koza Madencilik 107.648.594
ASELSAN 104.754.933
Akbank 101.194.273
İş Bankası (C) 100.388.692
Halkbank 97.121.879
Pegasus 92.112.248
Tüpraş 84.976.131
Vakıflar Bankası 83.347.577
Ereğli Demir Çelik 81.234.290
Turkcell 62.128.422
İpek Doğal Enerji 54.065.900
Kardemir (D) 52.599.409
Fenerbahçe Futbol 43.015.322
Türk Telekom 42.441.493
Emlak Konut GMYO 40.577.104
Koza Altın 40.319.982
Bim Mağazalar 36.694.293
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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