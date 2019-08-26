Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 409.512.

26.08.2019 13:26
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 409.512.695
Garanti Bankası 402.396.258
Halkbank 150.848.865
Kardemir (D) 99.665.621
İş Bankası (C) 98.664.147
Akbank 96.963.506
Koza Madencilik 90.371.274
Pegasus 83.749.628
Vakıflar Bankası 83.707.867
ASELSAN 68.425.372
Petkim 64.018.222
Tüpraş 62.401.814
Yapı ve Kredi Bank. 49.891.664
Ereğli Demir Çelik 49.118.828
Turkcell 44.597.880
Emlak Konut GMYO 39.192.310
Türk Telekom 36.742.184
İpek Doğal Enerji 33.301.623
Koza Altın 29.063.292
Alarko Holding 21.908.109
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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