Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 498.830.
20.08.2019 13:34
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|498.830.340
|Türk Hava Yolları
|307.722.471
|Akbank
|144.513.260
|ASELSAN
|124.554.752
|Pegasus
|124.493.715
|Halkbank
|118.345.848
|Vakıflar Bankası
|118.247.589
|Petkim
|109.577.008
|Tüpraş
|108.287.189
|İş Bankası (C)
|97.415.523
|Koza Madencilik
|96.904.049
|Türk Telekom
|88.513.004
|Yapı ve Kredi Bank.
|80.484.601
|Vestel
|76.189.083
|İpek Doğal Enerji
|75.172.348
|Soda Sanayii
|61.062.909
|Ereğli Demir Çelik
|55.303.599
|Koza Altın
|43.906.655
|İş Fin.Kir.
|37.914.991
|Bim Mağazalar
|30.873.825
Kaynak: AA