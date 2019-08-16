Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 475.433.

16.08.2019 13:29
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 475.433.389
Türk Hava Yolları 331.710.094
Pegasus 159.195.577
Koza Madencilik 158.342.417
Akbank 143.721.433
Vakıflar Bankası 136.134.006
İpek Doğal Enerji 87.852.250
Petkim 87.291.205
Halkbank 85.381.868
Sasa Polyester 79.804.026
İş Bankası (C) 78.910.050
Yapı ve Kredi Bank. 72.436.457
Koza Altın 67.225.816
ASELSAN 65.251.559
Kardemir (D) 58.042.122
Tüpraş 53.458.728
Ereğli Demir Çelik 48.401.796
Bim Mağazalar 40.155.299
Koç Holding 39.837.550
Türk Telekom 39.018.823
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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