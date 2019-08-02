Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları418.860.521 Garanti Bankası349.638.

2.08.2019 13:29
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları418.860.521
Garanti Bankası349.638.034
ASELSAN173.080.364
Vakıflar Bankası131.388.609
Halkbank126.337.870
Akbank111.721.110
Koza Madencilik100.125.252
Petkim83.787.504
Vestel83.463.981
Kardemir (D)77.954.081
Tüpraş60.345.179
İş Bankası (C)58.847.112
İpek Doğal Enerji57.547.056
Koza Altın39.415.404
Türk Telekom38.718.927
Ereğli Demir Çelik36.253.175
Emlak Konut GMYO32.171.546
Sabancı Holding28.987.828
Arçelik28.420.273
Yapı ve Kredi Bank.26.580.594
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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