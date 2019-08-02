Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları418.860.521 Garanti Bankası349.638.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|418.860.521
|Garanti Bankası
|349.638.034
|ASELSAN
|173.080.364
|Vakıflar Bankası
|131.388.609
|Halkbank
|126.337.870
|Akbank
|111.721.110
|Koza Madencilik
|100.125.252
|Petkim
|83.787.504
|Vestel
|83.463.981
|Kardemir (D)
|77.954.081
|Tüpraş
|60.345.179
|İş Bankası (C)
|58.847.112
|İpek Doğal Enerji
|57.547.056
|Koza Altın
|39.415.404
|Türk Telekom
|38.718.927
|Ereğli Demir Çelik
|36.253.175
|Emlak Konut GMYO
|32.171.546
|Sabancı Holding
|28.987.828
|Arçelik
|28.420.273
|Yapı ve Kredi Bank.
|26.580.594
Kaynak: AA
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