Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 500.274.

1.08.2019 13:21
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 500.274.138
Türk Hava Yolları 439.310.812
T. Halk Bankası 232.758.594
Akbank 145.738.448
Aselsan 135.586.137
Vakıflar Bankası 105.029.205
İş Bankası (C) 94.831.775
Kardemir (D) 87.751.118
Petkim 76.929.811
Tüpraş 61.313.202
Arçelik 53.524.917
Emlak Konut GMYO 49.118.841
Turkcell 42.957.606
Koza Madencilik 42.387.401
Türk Telekom 39.756.869
Yapı ve Kredi Bank. 39.698.351
Ereğli Demir Çelik 32.400.211
İpek Doğal Enerji 25.108.769
Sabancı Holding 24.059.943
Pegasus 23.972.796

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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