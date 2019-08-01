Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 500.274.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|500.274.138
|Türk Hava Yolları
|439.310.812
|T. Halk Bankası
|232.758.594
|Akbank
|145.738.448
|Aselsan
|135.586.137
|Vakıflar Bankası
|105.029.205
|İş Bankası (C)
|94.831.775
|Kardemir (D)
|87.751.118
|Petkim
|76.929.811
|Tüpraş
|61.313.202
|Arçelik
|53.524.917
|Emlak Konut GMYO
|49.118.841
|Turkcell
|42.957.606
|Koza Madencilik
|42.387.401
|Türk Telekom
|39.756.869
|Yapı ve Kredi Bank.
|39.698.351
|Ereğli Demir Çelik
|32.400.211
|İpek Doğal Enerji
|25.108.769
|Sabancı Holding
|24.059.943
|Pegasus
|23.972.796
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Son Dakika Ekonomi Haberleri