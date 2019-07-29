Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 515.072.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|515.072.138
|Garanti Bankası
|331.829.386
|Aselsan
|309.538.017
|T. Halk Bankası
|159.537.398
|Akbank
|113.813.907
|Vakıflar Bankası
|107.256.482
|Kardemir (D)
|104.408.455
|Petkim
|90.757.564
|İş Bankası (C)
|69.314.054
|Yapı ve Kredi Bank.
|66.293.574
|Türk Telekom
|58.656.837
|Koza Madencilik
|51.007.259
|Tüpraş
|47.809.933
|Soda Sanayii
|41.830.752
|Pegasus
|30.249.317
|Ereğli Demir Çelik
|30.107.985
|Turkcell
|28.644.022
|İpek Doğal Enerji
|22.812.747
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|17.800.169
|Alarko Holding
|17.207.784
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Son Dakika Ekonomi Haberleri