Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 515.072.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 515.072.138
Garanti Bankası 331.829.386
Aselsan 309.538.017
T. Halk Bankası 159.537.398
Akbank 113.813.907
Vakıflar Bankası 107.256.482
Kardemir (D) 104.408.455
Petkim 90.757.564
İş Bankası (C) 69.314.054
Yapı ve Kredi Bank. 66.293.574
Türk Telekom 58.656.837
Koza Madencilik 51.007.259
Tüpraş 47.809.933
Soda Sanayii 41.830.752
Pegasus 30.249.317
Ereğli Demir Çelik 30.107.985
Turkcell 28.644.022
İpek Doğal Enerji 22.812.747
A.V.O.D Gıda ve Tarım 17.800.169
Alarko Holding 17.207.784

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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