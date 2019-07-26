Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 491.832.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|491.832.440
|Türk Hava Yolları
|449.517.273
|Aselsan
|288.606.196
|Akbank
|278.830.681
|T. Halk Bankası
|155.753.400
|Vakıflar Bankası
|133.594.247
|İş Bankası (C)
|84.804.184
|Koza Madencilik
|83.341.150
|Petkim
|78.798.561
|Kardemir (D)
|64.696.779
|Tüpraş
|51.905.118
|Yapı ve Kredi Bank.
|42.414.416
|Türk Telekom
|38.320.362
|Ereğli Demir Çelik
|26.036.033
|Soda Sanayii
|25.875.743
|Odaş Elektrik
|25.702.886
|Sabancı Holding
|24.118.571
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|23.425.073
|Turkcell
|20.642.505
|Pegasus
|20.368.295
Kaynak: AA
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