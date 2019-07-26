Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 491.832.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 491.832.440
Türk Hava Yolları 449.517.273
Aselsan 288.606.196
Akbank 278.830.681
T. Halk Bankası 155.753.400
Vakıflar Bankası 133.594.247
İş Bankası (C) 84.804.184
Koza Madencilik 83.341.150
Petkim 78.798.561
Kardemir (D) 64.696.779
Tüpraş 51.905.118
Yapı ve Kredi Bank. 42.414.416
Türk Telekom 38.320.362
Ereğli Demir Çelik 26.036.033
Soda Sanayii 25.875.743
Odaş Elektrik 25.702.886
Sabancı Holding 24.118.571
A.V.O.D Gıda ve Tarım 23.425.073
Turkcell 20.642.505
Pegasus 20.368.295
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et