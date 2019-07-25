Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 459.643.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|459.643.890
|Türk Hava Yolları
|371.022.517
|Vakıflar Bankası
|179.609.099
|T. Halk Bankası
|142.282.204
|Akbank
|114.925.417
|İş Bankası (C)
|76.770.553
|Kardemir (D)
|68.507.455
|Petkim
|49.053.232
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|46.562.280
|Aselsan
|46.146.500
|Koza Madencilik
|44.072.935
|Pegasus
|41.009.975
|Tüpraş
|37.202.092
|Yapı ve Kredi Bank.
|36.129.957
|Turkcell
|35.456.200
|Vestel
|31.161.878
|Gersan Elektrik
|29.242.336
|Alarko Holding
|28.160.305
|Ereğli Demir Çelik
|21.156.080
|Bim Mağazalar
|20.561.730
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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