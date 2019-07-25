Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:



(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 459.643.890 Türk Hava Yolları 371.022.517 Vakıflar Bankası 179.609.099 T. Halk Bankası 142.282.204 Akbank 114.925.417 İş Bankası (C) 76.770.553 Kardemir (D) 68.507.455 Petkim 49.053.232 A.V.O.D Gıda ve Tarım 46.562.280 Aselsan 46.146.500 Koza Madencilik 44.072.935 Pegasus 41.009.975 Tüpraş 37.202.092 Yapı ve Kredi Bank. 36.129.957 Turkcell 35.456.200 Vestel 31.161.878 Gersan Elektrik 29.242.336 Alarko Holding 28.160.305 Ereğli Demir Çelik 21.156.080 Bim Mağazalar 20.561.730

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)