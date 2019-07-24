Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 640.215.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|640.215.190
|Garanti Bankası
|452.592.129
|T. Halk Bankası
|198.678.768
|Kardemir (D)
|178.093.354
|Akbank
|154.075.441
|Petkim
|149.598.729
|Tüpraş
|70.835.858
|Vakıflar Bankası
|68.917.749
|İş Fin.Kir.
|62.061.537
|Aselsan
|56.629.143
|Koza Madencilik
|56.552.420
|Ereğli Demir Çelik
|55.876.210
|İş Bankası (C)
|54.782.015
|Emlak Konut GMYO
|42.773.888
|Pegasus
|39.538.323
|Vestel
|37.975.918
|Türk Telekom
|36.609.292
|Soda Sanayii
|34.516.370
|Yapı ve Kredi Bank.
|33.540.399
|İpek Doğal Enerji
|28.382.377
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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