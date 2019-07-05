Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 598.048.078
Halkbank 507.776.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 598.048.078
Halkbank 507.776.414
Türk Hava Yolları 420.624.904
Akbank 391.600.248
İş Bankası (C) 165.099.061
Vakıflar Bankası 152.873.582
Kardemir (D) 142.647.856
Petkim 135.397.905
Yapı ve Kredi Bank. 93.480.684
Vestel 77.772.938
ASELSAN 75.874.162
Tüpraş 73.080.727
Koza Madencilik 61.879.594
Türk Telekom 53.383.319
ICBC Turkey Bank 44.908.411
Ereğli Demir Çelik 37.779.264
Bim Mağazalar 37.498.914
Pegasus 35.375.603
Koza Altın 27.900.654
Gersan Elektrik 25.544.373
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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