Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 550.330.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|550.330.623
|Garanti Bankası
|485.710.097
|ICBC Turkey Bank
|272.316.548
|Petkim
|155.346.916
|Halkbank
|151.237.966
|Akbank
|137.779.880
|Kardemir (D)
|129.822.363
|Vakıflar Bankası
|118.606.421
|Vestel
|112.752.429
|Gersan Elektrik
|90.605.344
|Koza Madencilik
|76.841.843
|Pegasus
|75.767.076
|Yapı ve Kredi Bank.
|73.043.040
|ASELSAN
|72.061.008
|Türk Telekom
|70.592.732
|İş Bankası (C)
|66.094.247
|Emlak Konut GMYO
|64.893.515
|Tümosan Motor ve Traktör
|55.130.890
|Turkcell
|51.513.989
|Tüpraş
|48.888.167
Kaynak: AA
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