Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 799.643.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|799.643.366
|Türk Hava Yolları
|555.442.213
|Akbank
|334.470.352
|Halkbank
|330.106.332
|ASELSAN
|264.150.690
|Kardemir (D)
|214.297.921
|Vakıflar Bankası
|210.618.124
|Petkim
|206.262.655
|İş Bankası (C)
|132.783.166
|Emlak Konut GMYO
|131.707.603
|Yapı ve Kredi Bank.
|120.151.702
|Tüpraş
|112.572.301
|ICBC Turkey Bank
|110.508.574
|Ereğli Demir Çelik
|94.422.358
|Türk Telekom
|92.164.120
|Turkcell
|78.913.076
|Koza Madencilik
|69.141.961
|Galatasaray Sportif
|66.562.631
|Pegasus
|58.738.323
|İpek Doğal Enerji
|54.671.369
Kaynak: AA
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