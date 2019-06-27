Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 399.832.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 399.832.780
Türk Hava Yolları 331.814.584
Petkim 235.999.393
Vestel 162.838.345
Akbank 154.901.913
Kardemir (D) 142.435.428
Halkbank 128.033.876
ICBC Turkey Bank 107.176.006
Ereğli Demir Çelik 92.403.838
ASELSAN 86.340.245
Vakıflar Bankası 81.406.434
Türk Telekom 74.606.713
Yapı ve Kredi Bank. 67.636.772
İş Bankası (C) 67.407.266
Pegasus 65.508.334
İş Fin.Kir. 49.872.678
Koza Madencilik 39.591.764
Şekerbank 35.213.306
Emlak Konut GMYO 35.064.978
Soda Sanayii 33.484.660
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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