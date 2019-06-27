Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 399.832.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|399.832.780
|Türk Hava Yolları
|331.814.584
|Petkim
|235.999.393
|Vestel
|162.838.345
|Akbank
|154.901.913
|Kardemir (D)
|142.435.428
|Halkbank
|128.033.876
|ICBC Turkey Bank
|107.176.006
|Ereğli Demir Çelik
|92.403.838
|ASELSAN
|86.340.245
|Vakıflar Bankası
|81.406.434
|Türk Telekom
|74.606.713
|Yapı ve Kredi Bank.
|67.636.772
|İş Bankası (C)
|67.407.266
|Pegasus
|65.508.334
|İş Fin.Kir.
|49.872.678
|Koza Madencilik
|39.591.764
|Şekerbank
|35.213.306
|Emlak Konut GMYO
|35.064.978
|Soda Sanayii
|33.484.660
Kaynak: AA
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