Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:



(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 359.886.670 Halkbank 293.278.253 Türk Hava Yolları 260.447.200 Petkim 198.137.182 Akbank 122.916.318 Vakıflar Bankası 100.242.461 Kardemir (D) 94.649.350 Yapı ve Kredi Bank. 80.018.604 Vestel 53.719.298 İş Bankası (C) 52.804.828 İpek Doğal Enerji 52.458.607 Türk Telekom 49.090.864 Koza Madencilik 46.453.591 Pegasus 45.976.779 Ereğli Demir Çelik 45.462.909 Tüpraş 43.905.304 ASELSAN 43.730.868 Bim Mağazalar 36.548.883 Soda Sanayii 33.189.532 Karsan Otomotiv 31.409.790

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)