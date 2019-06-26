Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 359.886.670
Halkbank 293.278.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 359.886.670
Halkbank 293.278.253
Türk Hava Yolları 260.447.200
Petkim 198.137.182
Akbank 122.916.318
Vakıflar Bankası 100.242.461
Kardemir (D) 94.649.350
Yapı ve Kredi Bank. 80.018.604
Vestel 53.719.298
İş Bankası (C) 52.804.828
İpek Doğal Enerji 52.458.607
Türk Telekom 49.090.864
Koza Madencilik 46.453.591
Pegasus 45.976.779
Ereğli Demir Çelik 45.462.909
Tüpraş 43.905.304
ASELSAN 43.730.868
Bim Mağazalar 36.548.883
Soda Sanayii 33.189.532
Karsan Otomotiv 31.409.790
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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